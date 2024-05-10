"; Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto - Haberler
Üye Girişi
Haberler

Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında dün akşam sahneye çıkan İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın "Özgür Filistin" sloganları atılarak yuhalanmasının ardından bugün de Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti'den protesto geldi. Golan basın toplantısında konuşurken Satti'nin mimikleriyle rakibini tiye aldı.

Eurovision 2024'te Yunanistan adına yarışan Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın da yer aldığı basın toplantısı sırasında rakibi konuşurken uykuya daldı!

Golan'ın konuşması sırasında esneyerek kafasını masaya koyan Satti'nin bu mimikleri sosyal medyada İsrail protestosu olarak yorumlandı.

Babası Sudanlı alan 1986 Atina doğumlu Satti, geleneksel Yunan, Arap ve Balkan ezgilerini birleştirerek yaptığı şarkılarla tanınıyor. Arap asıllı Satti, yarışmada ülkesi Yunanistan'ı "Zari" şarkısıyla temsil ediyor.

SAHNEDEN APAR TOPAR İNMİŞTİ

Eden Golan dün akşamki performansı sırasında "Özgür Filistin" sloganları atılarak yuhalanmıştı. Tepkiler nedeniyle ne yapacağını şaşıran Golan sahneden apar topar inmek zorunda kalmıştı.

İsrail'in temsilci Eden Golan isimli şarkıcı, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı. Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı.

Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protestoEden Golan

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Müzik Kültür Sanat Dünya Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title