Saraybosna'da Türkiye Günleri kapsamında müzik ziyafeti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türkiye Günleri" kapsamında "Notaların Rotası" konseri düzenlendi.

Başkentteki Novi Grad Belediyesinin parkında gerçekleştirilen konserde, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Boşnak sanatçı Zeyd Soto, sevilen eserlerini seslendirdi.

Sanatçılar, ortak performansla Türk ve Boşnak kültüründen melodileri de bir araya getirerek, konsere katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.

Sultanbekov, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin eserlerinden bestelenen şarkıları da seslendirdi.

Konserde Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği ünlü "Dombıra" eserine katılanlar ortak ritim tuttu.

Sultanbekov, yaptığı müziğin tarihinden bahsederek, Bosna Hersek ve Türkiye'nin dostluğunun önemli olduğunu söyledi.