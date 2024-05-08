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İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan Men Edilmesi İstendi

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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesini istedi. LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasını talep etti ve Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesini istedi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep etti.

Dünyanın dört bir yanından ateşkes sağlanması için sesler yükselirken Eurovision'un sessizliğine tepki gösteren Panot, " Filistin'in yok oluşuna izin vermeyeceğiz." mesajı verdi.

Panot, Avrupa milletvekilleri, sanatçıları ve vatandaşları olarak "barış ve kültür aşkı adına" İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasını istediklerini bildirdi.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinde Gazze'de ateşkes sağlanması için Filistin'e destek eylemleri devam ederken, İsrail'in, ülkenin bu yaz ev sahipliğini yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları dahil uluslararası müsabakalardan men edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Avrupalı vatandaşlar, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı uluslararası bir boykot uygulanırken Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı benzer bir tutum sergilenmemesini eleştiriyor.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesine ilişkin tepkiler de sürüyor.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs'ta düzenlenecek. Yarışma 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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