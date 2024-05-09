Tekirdağ'da Roman öğrencilerin okula devamlılığını artırmak için koro konseri düzenlendi

Tekirdağ'da Roman öğrencilerin okula devamlılığını artırmak için öğrenci ve öğretmenlerden kurulan koro konser verdi.

13 Kasım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Özlem Yalgın öncülüğünde 15 Roman öğrenci ve 15 öğretmenden oluşan koronun hazırladığı konser, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Koro, uşak ve rast makamında eserler seslendirdi. Veliler ve sanatseverler de öğrencilere eşlik etti.

Konserin ardından Roman öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi ve ritim grubu da gösteri sundu.

Okul Müdürü Gürsan Çil, AA muhabirine, bir yıl önce kurulan koronun ikinci konserini verdiğini söyledi.

Koronun her geçen gün daha iyi olduğunu ifade eden Çil, "Öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin aynı koroda yer alması keyif verici. Koroyla hedefimiz öğrencilerimizin okula devamlılığını artırmak. Herkes konser için çok çalıştı. Bugün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok keyifli bir konsere imza attı." dedi.

Müzik öğretmeni Özlem Yalgın da koroyla kısa sürede güzel çalışmalar yaptıklarını, birbirinden güzel eserleri davetlilere sunduklarını belirtti.

Konsere Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da katıldı.