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Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

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Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi.

İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision 2024'te sahne aldı.

Bugün, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, İsveç'in Malmö kentinde yarı finali yapıldı.

Sertap Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

SERTAB ERENER 21 YIL SONRA EUROVISION'DA SAHNE ALDI

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı. Erener, gerçekleşen yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

Sertap Erener Türkiye Malmö İsveç Etkinlikler Müzik Kültür Sanat Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Gümüş:

21 yıldır hayatta ögrenmiş olduk

12
2
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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