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Buray, Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali'nde konser verdi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte çok sayıda vatandaş konseri izledi. Buray, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. Başkan Avcıoğlu, sanatçı Buray ve festivale destek verenlere plaket takdim etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konserde, Başkan Avcıoğlu, sanatçı Buray ile festivale destekte bulunanlara plaket verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Mustafa Geyikçi Mesut Avcıoğlu Erdemir Antalya Kumluca Finike Buray Festival Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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