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Kalben serbest mi bırakıldı? Kalben neden tutuklanmıştı, ne oldu?

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Son zamanlarda gündemde olan ünlü şarkıcı Kalben'in durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalben serbest mi bırakıldı?

KALBEN SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Kalben serbest mi bırakıldı? Kalben neden serbest bırakıldı?

KALBEN NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kalben serbest mi bırakıldı? Kalben neden serbest bırakıldı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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