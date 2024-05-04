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Trabzon'da Terennüm Türk Müziği Topluluğu Konseri

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Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programında görevli öğretim elemanlarından oluşan Terennüm Türk Müziği Topluluğu, Türk sanat müziği konseri verecek. Konser, 6 Mayıs Pazartesi günü 19.00'da Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Trabzon'da, "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konserde sahne alacak.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programında görevli öğretim elemanlarından oluşan topluluk, Türk sanat müziği konseri verecek.

Konser, 6 Mayıs Pazartesi günü 19.00'da Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mahmut Goloğlu Trabzon Kültür Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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