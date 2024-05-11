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Hollanda Eurovision'dan Diskalifiye Edildi

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Hollanda adına yarışan Joost Klein, Eurovision 2024 şarkı yarışmasından diskalifiye edildi. Diskalifiye sebebi, prodüksiyon ekibinden bir kadın çalışanın tehdit iddiası oldu.

Bu akşam final gecesiyle tamamlanacak Eurovision 2024 şarkı yarışmasında Hollanda adına yer alan Joost Klein'ın, "sahne arkasında yaşanan bir olay nedeniyle" yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı.

Klein'ın diskalifiye edilmesine, prodüksiyon ekibinden bir kadın çalışanın İsveç polisine "tehdide maruz kaldığı" yönünde şikayette bulunmasının neden olduğu açıklandı.

Yarışma organizatörleri, yasal bir soruşturma sürerken "Klein'ın yarışmaya devam etmesinin doğru olmayacağı" görüşünü dile getirdi.

Hollanda adına yarışan Klein, "Europapa" adlı şarkısıyla yarışmanın favorileri arasında gösteriliyordu.

Bu yıl 68.'si düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na İsveç’in Malmö kenti ev sahipliği yapıyor.

Klein'ın temsil ettiği Hollanda ile birlikte 20 ülke finale adını yazdırmıştı.

Finalde hangi ülkeler yarışıyor?

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılıyor.

İsveç de ev sahipliği nedeniyle finalde sahne alıyor.

Yarı finallerin ardından finale yükselen 20 ülke şöyleydi:

Perşembe akşamki yarı finalde 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada birinci olan Sertab Erener de sahneye çıktı.

Erener 2005 birincisi Helena Paparizou ve 1999 birincisi Charlotte Perelli ile birlikte sahne aldı.

Türkiye yarışmaya son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katılmıştı.

2005’te Yunanistan adına yarışan ve birinci olan Helena Paparizou "My Number One" ve 1999’da İsveç’e birinciliği getiren Charlotte Perrelli de Perşembe akşamı "Take Me to Your Heaven" şarkısını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

BBC

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