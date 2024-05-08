Kalben neden tutuklandı? Kalben Sağdıç gözaltına mı alındı, neden?

Kalben neden tutuklandı? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından birçok takipçisi tarafından araştırıldı ve merak konusu oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı Kalben neden tutuklandı? Kalben Sağdıç gözaltına mı alındı, neden?

KALBEN NEDEN TUTUKLANDI?

Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde toplamda 15 gram uyuşturucu ve çeşitli dövizler ele geçirildi. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.