Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti
Khonktar adlı bir şarkıcı, İstanbul'daki konserinde yere yatıp şarkı söyledi. Bir süre sonra ses kontrol yapılmadığını gerekçe gösteren şarkıcı, organizasyona tepki göstererek sahneyi terk etti.
Asıl adı Onur Dinç olan rapçi Khontkar, İstanbul'da verdiği konser sırasında teknik nedeni bahane göstererek sahneyi terk etti.
YATARAK ŞARKI SÖYLEDİ
Rapçi Khontkar, İstanbul'daki bir konseri esnasında sahnede yere yatarak şarkı söylemeye başladı. Sahnedeki hareketi, hayranlarını şaşkına çeviren rapçi bir süre sonra ise yaptığıyla pes dedirtti.
TEKNİK SORUNU BAHANE EDİP SAHNEYİ TERK ETTİ
Khonktar, ses kontrol yapılmadığı için organizasyona tepki gösterdi. Elinde mikrofon sahnede dolaşan şarkıcı, "Armut gibi dolaşayım, biraz şuraya gideyim, biraz buraya gideyim. Sonra 'sahneye çıkmadı' demeyin bana. 'Terk ediyor' diyorsunuz diye çıktım." ifadelerini kullanarak konser alanını terk etti.