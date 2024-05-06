Üye Girişi
Haberler

Gülşen'den yeni şarkı müjdesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülşen, yeni şarkısının 17 Mayıs'ta çıkacağını duyurdu. Şarkıcı, şarkının sözü ve müziğinin kendisine, aranjesinin ise Ozan Çolakoğlu'na ait olduğunu söyledi. Ayrıca, Gülşen'in eşiyle çalışırken zaman zaman çekişmeler yaşadığı da belirtildi. Gülşen, oğlu Azur ile vakit geçirmeyi ve müziği çok sevdiğini de dile getirdi.

Ülkem için yapamayacağım bir şey yok

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, yeni şarkısının 17 Mayıs'ta çıkacağının müjdesini verdi: "Yeni şarkım 17 Mayıs'ta geliyor. Şu an her şey hazır.

Klip de, fotoğraflar da çekildi. Şarkının sözü ve müziği her zaman olduğu gibi bana, aranje ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Çok güzel bir yaz şarkısı oldu."

Eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalışırken aralarında zaman zaman çekişme olduğundan da bahseden Gülşen, "İkimiz de işimizde çok titiziz. Ben şarkıyı bitirdikten sonra tezcanlılık yapıyorum, bir an önce duymak istiyorum.

Üzerinde çalışırken biraz acele ettirmeye çalışıyorum ona. O süreçte biraz çekişmeler oluyor" dedi.

AZUR MÜZİĞİ ÇOK SEVİYOR

İşten arta kalan zamanlarda sadece oğlu Azur ile vakit geçirdiğini sözlerine ekleyen ünlü sanatçı, oğlunun da müziğe eğilimi olduğunu ve müziği çok sevdiğini belirtti.

2004 yılında düzenlenen şarkı yarışmasında birinci olan Sertab Erener'in, bu yılki organizasyonda konuk olarak sahneye çıkacağı hatırlatılan şarkıcı, "Sertab'ın şarkısı harikaydı. Hala dinledikçe heyecanlanıyorum" dedi.

Kendisinin yarışmaya katılmak isteyip istememesi sorulunca ise Gülşen, Türkiye'ye olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Tekrar böyle bir şey gündeme gelirse ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok.

Bu sadece şarkı söylemek değil. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ozan Çolakoğlu Gülşen Ünlüler Müzik Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta ikili averaj mı genel averaj mı? Ligde puanlar eşit olursa kim şampiyon olur 2024? Galatasaray şampiyon oldu mu 2024? Crystal Palace Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO)Crystal Palace MANU maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu? Crystal Palace Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Crystal Palace MANU maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Denver Nuggets Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title