İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "The Code" adlı şarkıyla yarışan İsviçreli şarkıcı Nemo birinci oldu. Eşcinsel olan şarkıcının giyimi ve şarkısının sözleri Eurovision'a damga vururken kazandığı birincilik de LGBT+'nın tekrar gündem olmasına neden oldu. Peki, Eurovision şampiyonu Nemo kimdir? Eurovision'ı hangi ülke kazandı?

NEMO KİMDİR?

Kısa adıyla Nemo olarak bilinen Nemo Mettler, 3 Ağustos 1999'da dünyaya geldi. Berlin'de yaşayan şarkıcı rap müzikle de ilgilenirken ilk uzun çaları 2015 yılında Clownfish ismiyle çıktı.

3 uzun çaları bulunan Nemo farklı müzik yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında da pek çok ödül kazandı. Nemo ayrıca 2022 yılında The Masked Singer İsviçre'nin ikinci sezonuna katılarak beşinci olmayı başardı.