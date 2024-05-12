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Eurovision şampiyonu Nemo kimdir? Eurovision'ı hangi ülke kazandı?

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Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsilen katılan Nemo, "The Code" şarkısıyla birinci olurken kıyafeti ve şarkısının sözleriyle LGBT+'yı tekrar gündeme taşıdı. Eurovision şampiyonu Nemo kimdir? Eurovision'ı hangi ülke kazandı?

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "The Code" adlı şarkıyla yarışan İsviçreli şarkıcı Nemo birinci oldu. Eşcinsel olan şarkıcının giyimi ve şarkısının sözleri Eurovision'a damga vururken kazandığı birincilik de LGBT+'nın tekrar gündem olmasına neden oldu. Peki, Eurovision şampiyonu Nemo kimdir? Eurovision'ı hangi ülke kazandı?

NEMO KİMDİR?

Kısa adıyla Nemo olarak bilinen Nemo Mettler, 3 Ağustos 1999'da dünyaya geldi. Berlin'de yaşayan şarkıcı rap müzikle de ilgilenirken ilk uzun çaları 2015 yılında Clownfish ismiyle çıktı.

3 uzun çaları bulunan Nemo farklı müzik yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında da pek çok ödül kazandı. Nemo ayrıca 2022 yılında The Masked Singer İsviçre'nin ikinci sezonuna katılarak beşinci olmayı başardı.

Eurovision şampiyonu Nemo kimdir? Eurovision'ı hangi ülke kazandı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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