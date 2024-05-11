Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç temsilcisi Filistin'e destek verdi

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak, Filistin'e desteğini bildirdi.

Alessandra, Instagram hesabından paylaştığı videoda Eurovision'un geldiği noktayı eleştirdi.

Bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyuran Norveçli şarkıcı, "Eurovision'un sloganı olan 'United by Music' (Müzikle Birleş) benim de müzik yapma sebebim insanları birleştirmek, bir araya getirmek. Ama şu anda bu sözlerin içi boşaltıldı." şeklinde konuştu.

Alessandra, "Bir soykırım yaşanıyor. Hepinizden gözlerinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi açın. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün. Gerçek tam önünüzde. Özgür Filistin." ifadelerini kullandı.

Alessandra, geçen yıl düzenlenen yarışmada Norveç'i "Queens of Kings" isimli şarkıyla temsil etmiş ve 5'inci olmuştu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece TS 22.00'de düzenlenecek.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

Hollanda katılımcısı finale saatler kala diskalifiye edildi

Yarışmanın finaline saatler kala Avrupa Yayın Birliği (EBU) Hollanda temsilcisi Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurmuştu.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.