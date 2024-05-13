Üye Girişi
Haberler

Niğde'de yalnız yaşayan müzisyen ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan bir müzisyen, evinde ölü bulundu. Muammer K.'nin hayatını kaybetmesinin nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Niğde'de kendisinden haber alınamayan müzisyen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kartal Sokak üzerinde yalnız yaşadığı öğrenilen Muammer K.'dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbarın ardından ikamete sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrısına yanıt alınamaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi. Ekipler; Muammer K.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muammer K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre, epilepsi krizi geçirdiği belirtilen Muammer K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Muammer K.'nin düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otopsi Niğde Olaylar 3.Sayfa Müzik Yaşam Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 Gözler Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinde! Kurallara uymayanlar yandı

Gözler Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinde! Kurallara uymayanlar yandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title