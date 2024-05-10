Mersin Devlet Opera ve Balesi Evita müzikalini sahneleyecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita müzikalini tekrar sahneleyecek. Müzikal, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Müzikalin yönetmenliğini Caner Akın yapacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Evita müzikalini sahneleyecek.
MDOB'un açıklamasına göre, 28 Mart'ta prömiyeri yapılan müzikal, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek.
Dekoru Özlem Topuz, kostümü Olcay Engin Kaymaz, koreografisi Emre Karaca ve ışığı Tarı Deniz imzası taşıyan müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.
Müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatılıyor.