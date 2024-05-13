Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sezonu Bayati Takım ve Hicaz Köçekçeler Konseriyle Kapatıyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 26 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Bayati Takım ve Hicaz Köçekçeler" başlıklı sezon kapanış konserinde sahne alacak.

Korodan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, Bayati makamından bir klasik takım ve iki önemli saz eserinin yanı sıra klasik dönem şarkılarını seslendirecek.

Aybige Demir Okan'ın solist olarak çıkacağı ve dört şarkı icra edeceği konserin ikinci bölümünde Hicaz köçekçeleri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koro Şefi Mehmet Güntekin, koronun kurucusu ve ilk şefi Nevzat Atlığ'ın yönetiminden bugüne yaklaşık yarım yüzyıl geçtiğine işaret ederek, "Konserde icra edeceğimiz bu köçekçe ve diğer eserleri, tam 49 yıldır aynı titizlik ve geleneğe bağlılık yaklaşımıyla siz dinleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Aramızda olmayan kurucumuz Nevzat Atlığ'ı ve diğer sanatkarlarımızı saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.