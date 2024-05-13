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Gülben Ergen Ankara'da konser verdi

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Gülben Ergen, yoğun geçen bir konser döneminin ardından dinlenmek için stüdyodan çıktı ve Ankara'da seyircisiyle buluştu. Sezonun son konserini Ankara Günay'da veren Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.

Gülben Ergen yoğun geçen bir konser döneminin ardından bir süre dinlenmiş, bir yandan da stüdyo çalışmalarına ağırlık vermişti. Yeni şarkısını tamamlamak üzere olan Gülben Ergen stüdyodan çıkıp bu kış sık sık seyircisiyle buluştuğu Ankara'ya gitti.

Sezonun son konserini Ankara Günay'da veren Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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