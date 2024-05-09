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Haidouti Orkestrası Göbeklitepe'de Müzikseverlerle Buluştu

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Paris merkezli Haidouti Orkestrası, Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de müzikseverlerle buluştu. Çok kültürlü repertuarıyla birlik ve dayanışma mesajları veren orkestranın konseri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle tarihi ören yerindeki amfi tiyatroda düzenlendi. Tarihi mekanı gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, orkestranın seslendirdiği parçalara eşlik edip halay çekti.

Paris merkezli Haidouti Orkestrası, Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de müzikseverlerle buluştu.

Çok kültürlü repertuarıyla birlik ve dayanışma mesajları veren Haidouti Orkestrası'nın konseri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle tarihi ören yerindeki amfi tiyatroda düzenlendi.

Tarihi mekanı gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, orkestranın seslendirdiği parçalara eşlik edip halay çekti.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, yaptığı konuşmada konseri 9 Mayıs Avrupa Günü'ne özel gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müziğin duyguları ifade etmenin evrensel yolu olduğunu dile getiren Yetim, "Bu konser vesilesiyle bir araya gelerek farklılıklarımızın aslında bizim zenginliğimiz olduğunu paylaşmak için bir fırsat buluyoruz. Ortak değerlerimiz etrafında güçlü bir şekilde kenetlememiz gerektiğinin ne kadar kıymetli olduğunun da altını çizmek istiyorum. Müzik, duygularımızı ifade etmenin evrensel bir yolu ve bu akşam birlikte olmanın ve dayanışmanın gücünü hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Yetim, programa verdikleri destek için Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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