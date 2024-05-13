Avrupa Günü'nde Hadouti Orkestrası Kayseri'de Sahne Aldı

Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde; Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla Hadouti Orkestrası, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde müzikseverlerle buluştu. Yoğun ilgiyle gerçekleşen konser, renkli anlara sahne oldu.

Her yıl farklı temalarla birlik ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü'nde, Paris merkezli müzik grubu Hadouti Orkestrası, Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen konserle müzikseverlerle buluştu. Konsere; AK Parti Kayseri Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma Parlamenter Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, oda personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Avrupa Günü'nün bu yıl 'Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz' ve 'Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah' sloganıyla tüm dünyada kutlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri, bu temellerin atıldığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusundan bu yana ilişkilerimiz, inişli çıkışlı dönemler geçirmiştir. Türkiye 1996 yılından beri 'Gümrük Birliği' üyesidir. İhracatımızın yüzde 50'sine yakınını AB ülkelerine yapmaktayız. Ülkemiz, AB ülkelerinin en çok ithalat yaptığı 5. ülke konumundadır. Ekonomik olarak AB ve Türkiye ayrılmaz bir bütün gibidir. AB ile sadece ekonomik değil, kültürel, siyasi, sosyal birçok alanda da güçlü ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu sürecin sonunda, iki tarafında menfaatine olacağına inandığımız 'Tam Üyelik' beklentimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu konser vesilesiyle bir araya gelerek farklılıklarımızın aslında bizim zenginliğimiz olduğunu paylaşmak için bir fırsat buluyoruz. Ortak değerlerimiz etrafında güçlü bir şekilde kenetlememiz gerektiğinin ne kadar kıymetli olduğunun da altını çizmek istiyorum. Müzik, duygularımızı ifade etmenin evrensel bir yolu ve bu akşam birlikte olmanın ve dayanışmanın gücünü hissediyoruz. 'Birlikte Güçlüyüz' diyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak, daha fazla iş birliği ve dayanışma ile daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Milletvekili Cıngı da Avrupa Birliği üzerine uzun yıllar tahsil gördüğünü ifade ederek; "Avrupa Birliği bizim açımızdan çok önemli bir oluşum. Dünya tarihine ve siyasetine damga vurmuş önemli bir ulus üstü bir güç. Biz bugün işin müzik boyutuyla bir aradayız. Bu vesileyle 9 Mayıs Avrupa Günü, hem bu güzel organizasyonu destek olan Avrupa Birliğine hem de ülkemize kutlu olsun. Kayseri Ticaret Odası şehrimizde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin yürütülmesinde çok önemli bir katalizör görevi görüyor. Kayseri Ticaret Odası bünyesinde kurulu olan AB Bilgi Merkezi şehrimizdeki ticaret erbabının, sanayicinin ve ekonomik aktiviteye katılan aktörlerin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunda çok önemli avantajlar sunuyor. Bu çok uluslu orkestraların konserlerini daha öncede seyrettim. Hakikaten dünyadaki melodilerden güzel bir seçki sunuyor. İnsanlar çok keyif alıyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye, Fransa, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerin müzisyenlerden oluşan Hadouti Orkestrası sahne aldı. Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu müziklerinden oluşan ezgiler seslendirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde, Kayseri'nin meşhur türküsü 'Gesi Bağları' hep bir ağızdan söylendi. Konsere katılanlar müzik dolu bir akşam geçirdi. - KAYSERİ