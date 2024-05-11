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Hollanda'yı temsil eden Joost Klein Eurovision'dan diskalifiye edildi

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Bu akşam finali gerçekleştirilecek olan Eurovision 2024 şarkı yarışmasında Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'in yarışmaya katılımı ile ilgili olduğu iddia edilen bir sahne arkası olayının ardından diskalifiye edildi.

Bu akşam finali gerçekleştirilecek olan Eurovision 2024 şarkı yarışmasında Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'in yarışmaya katılımı ile ilgili olduğu iddia edilen bir sahne arkası olayının ardından diskalifiye edildi.

Eurovision 2024 şarkı yarışmasında, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, finale saatler kala yarışmadan diskalifiye edildi. Hollandalı müzisyenin dahil olduğu olayın ardından prodüksiyon ekibinden bir kadının polise şikayette bulunduğu ve İsveç polisinin olaya ilişkin inceleme başlattığı açıklandı. Gelişmenin ardından Avrupa Yayın Birliği, hukuki süreç devam ederken Klein'in yarışmada yer almasının doğru olmayacağına karar verdi.

Dün gece kostümlü prova için sahneye çıkamayan Klein'in karıştığı olayın İsrail delegasyonu ile ilgili olduğu iddia edilirken, Avrupa Yayın Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Medyada yer alan haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonlara rağmen, başka herhangi bir katılımcı veya delegasyon üyesinin bu olay ile alakasının bulunmadığını net bir şekilde ifade etmek istiyoruz" denildi.

Kostümlü prova sırasında İsrailli temsilci Eden Golan'dan önce beşinci sırada sahne alması beklenen Klein'in sahneye çıkmayacağının anons edilmesi sonrasında seyirciler bu açıklamayı ıslıklayarak protesto etmişti.

Hollanda basını ise "Europapa" isimli şarkısıyla yarışmanın favorileri arasında yer alan Klein'in bu olay nedeniyle diskalifiye edilmesinin orantısız bir tepki olduğunu ve karar nedeniyle şok içerisinde olduklarını duyurdu.

İsrailli temsilcinin yanında yüzünü bayrakla kapatmıştı

Hollandalı müzisyen, perşembe gecesi gerçekleştirilen ikinci yarı finalin ardından yapılan basın toplantısında İsrail temsilcisi Golan'ın yanında olmaktan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmek için yüzünü Hollanda bayrağıyla kapatmıştı.

Basın toplantısından bir gazeteci İsrailli temsilciye, katılımıyla diğer yarışmacılar için de bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı yönünde bir soru yöneltmiş, konferansın moderatörü İsrailli katılımcıya, "Dilerseniz cevap vermek zorunda değilsiniz" demişti. Hollandalı müzisyen Klein de bayraklı protestosuna ara vererek "Neden" diye bağırmıştı.

Malmö'de İsrail karşıtı protestolar sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Eurovision'u siyasi propaganda aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail'in katılımı, yarışmanın düzenlendiği Malmö kentinde günlerdir protesto ediliyor.

Yarışmaya ilk planda Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına ithafen "October Rain" (Ekim Yağmuru) adlı şarkıyla katılan İsrail, organizatörlerin talebi üzerine şarkıyı değiştirmek zorunda kalmış ve şarkının ismini "Hurricane" (Kasırga) olarak değiştirmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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