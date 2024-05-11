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Güçlü Alfa Kadınları Derneği, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için klip hazırladı

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Bursa'da faaliyet gösteren Güçlü Alfa Kadınları Eğitim Sağlık ve Kültür Dayanışma Derneği, Anneler Günü dolayısıyla kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla klip hazırladı. Dernek Başkanı Yasemin Duran liderliğinde hazırlanan projede, 'Kadına Değer' şarkısı ve klibi yer alıyor. Klibin çekimleri Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren Güçlü Alfa Kadınları Eğitim Sağlık ve Kültür Dayanışma Derneği, Türkiye genelindeki kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Anneler Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Dernek Başkanı Yasemin Duran önderliğinde hazırlanan proje kapsamında hazırlanan "Kadına Değer" şarkısına, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde klip çekildi.

Duran, yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan "Kadına Değer" şarkısı ve klibi ile kadın cinayetleri konusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Dernek üyeleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Yıldırım Şube Başkanı Yaşar Türk'ün klipte rol aldığını belirten Duran, Ayaz Toprak'ın yazdığı ve seslendirdiği şarkının klibinin yapımcı Murat Alphan tarafından çekildiğini ve prodüksiyon çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Birçok sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Duran, bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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