Üye Girişi
Haberler

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Engelliler Haftası Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, Engelliler Haftası dolayısıyla bir konser düzenledi. Konserde Türk Halk Müziği'nin sevilen eserleri seslendirildi ve sanatçılar büyük bir alkış aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" nedeniyle konser düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Kemal Kamalı yönetti.

Gecede Türk Halk Müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Konserde engelli ve gönüllülerden oluşan koro ve solistler, "Kara Kaş Gözlerin Elmas", "Meşeli Dağlar Meşeli" ve "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" gibi eserleri müzikseverler için yorumladı.

Gecenin sonunda şef, solist ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title