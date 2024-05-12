Eurovision finalinde İrlanda ve Portekiz temsilcilerinden Filistin'e destek mesajı

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlanda temsilcisi Bambie Thug ve Portekiz temsilcisi iolanda, final performanslarında Filistin'e destek mesajlarına yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bambie Thug'ın final performansına, yüzünde daha önce Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) izin vermediği "ateşkes" yazısıyla çıkması dikkati çekti.

Bambie Thug, "Doomsday Blue" isimli şarkısını, yüzünde eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde "ateşkes" anlamına gelen yazıyla seslendirdi.

İrlandalı şarkıcı, performansının sonunda "Sevgi her zaman nefreti yenecektir." ifadesini kullandı.

EBU'nun, daha önce engellediği bu eyleme tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Eurovision'un Portekiz temsilcisinden Filistin'e destek

Yarışmada Portekiz'i temsil eden iolanda, "Grito" adlı şarkısını söyledikten sonra "Barış galip gelecek." diye bağırdı.

iolanda, tırnaklarında kullandığı ojelerde Filistin kefiyesindeki motiflere yer verdi.

EBU tarafından sansüre uğramıştı

Bambie Thug, İsrail'in yayın kuruluşu KAN'ı kendisine yönelik eylemleri nedeniyle EBU'ya şikayet ettiğini duyurmuş, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" ifadelerinin EBU tarafından silinmeye zorlandığını doğrulamıştı.