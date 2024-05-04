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Volkan Konak, Marmaris'te konser verdi

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Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni açılan bir işletmedeki 'yaza merhaba' etkinliğinde konser verdi. Konserin açılış gecesinde Volkan Konak, sevilen şarkılarını seslendirirken, şiir de okudu.

Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni açılan bir işletmedeki "yaza merhaba" etkinliğinde konser verdi.

Marmaris Barlar Sokağı'nda farklı bir konsept ile tüm yaz boyunca Türk halk müziği, sanat müziği ve arabesk sanatçılarını ağırlamaya hazırlanan mekanın açılış gecesinde Karadeniz'in simge ismi Volkan Konak sahne aldı. Türk halk müziğinin sevilen sesi 'Kuzeyin oğlu' olarak anılan Konak, kendisini dinlemeye gelenlere şükranlarını ileterek, Marmaris'in güzelliğine değindi. 63 yaşındaki Volkan Konak, sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde canlı olarak seslendirirken, şiir de okudu.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen konuklar, sanatçının her şarkısını ve şiirini telefonları ile kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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