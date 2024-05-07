2024 Türk-Macar Kültür Yılı Etkinlikleri Devam Ediyor

Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı çerçevesinde ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" faaliyetleri devam ediyor. "Bir Asırlık Dostluk ve İş Birliği" temasıyla icra edilen "Kültür Yılı" çerçevesinde Macaristan'da düzenlenen etkinlik sayısı dört ayda 50'yi geride bıraktı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinde 100. yılında 100 etkinlik gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği'nin işbirliğinde tüm bir yıla yayılan kültürel diplomasi faaliyetleri, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı olmak üzere ülkemizin kurum ve kuruluşlarının önemli katkılarıyla gerçekleşiyor. Yılın ilk 4 ayında Türk kültürünü, sanatını ve mutfağını tanıtmak üzere Macaristan'ın dört farklı şehrinde düzenlenen 50 etkinlik toplamda 70 binden fazla kişiye ulaştı. Başkent Budapeşte'nin yanı sıra Veszprem, Szeged ve Tokaj şehirlerindeki konser, tiyatro, sergi, konferans ve söyleşi gibi farklı etkinlikler sayesinde Nisan ayı sonu itibarıyla 100 etkinlik hedefinin yarısına gelindi. Etkinlikler arasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sergilediği "Devlet Ana" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu "Güldestan" gibi büyük ölçekli prodüksiyonların yanı sıra, dünyaca ünlü sanatçımız Ömer Faruk Tekbilek'in konseri de Macar kamuoyunun büyük beğenisi kazandı. Euro 2024'e katılma başarısı gösteren iki ülke futbol milli takımlarının Puskas Arena'daki dostluk müsabakası da Kültür Yılı'na farklı bir renk kattı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan'ın Temmuz ayı itibarıyla AB Dönem Başkanlığı'nı devralacağını hatırlatarak "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın ikinci yarısında Macaristan'ın diğer bölgelerine ağırlık vereceklerini ifade etti. Kültür Yılı takviminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri, IV. Murat Operası ve Refik Anadol'un dijital sergisi gibi büyük ses getirecek etkinlikler bulunuyor. Türk sanatçılar Budapeşte'deki etkinliklerin yanı sıra Debrecen, Pecs, Györ, Zigetvar, Miskolc ve Bugac gibi farklı şehirleri ziyaret edecekler.

"2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın açılışı, 18 Aralık 2023 tarihindeki Budapeşte ziyaretleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'yla birlikte onurlandırdıkları bir gala etkinliğiyle yapılmıştı. Kapanış etkinliğinin ise sene sonunda Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. - BUDAPEŞTE