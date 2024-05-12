Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu?

Eurovision'da kim birinci oldu? Sorusu merak ediliyor ve günlerdir internet üzerinde araştırılıyordu. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, "The Code" adlı şarkıyla yarışan şarkıcı Nemo birinci oldu. Peki, Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu?

EUROVİSİON'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı. İsveç'in Malmö kentinde, bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde oylama aşamasına geçildi. Ülkelerden gelen puanlar ve halk oylamasıyla kullanılan SMS'lere göre yarışmayı "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

NEMO KİMDİR?

İsviçre'yi temsilen yarışmaya katılan Nemo Mettler 1999'da yılında doğdu. Kısa adıyla Nemo olarak bilinen şarkıcı, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi "The Code" adlı şarkıyla temsil edip birinci oldu.