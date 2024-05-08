Son dönemin parlayan şarkılarından biri de Bayhan'ın "Tiryakinim" parçası. Fazla sayıda tıklanan şarkının sözleri ise merak ediliyor. BAYHAN TİRYAKİNİM SÖZLERİ! Tiryakinim şarkı sözleri...

TİRYAKİNİM SÖZLERİ

Sokaklar şahitsiniz

Pişmanım zehir gibi

Yanıyor yüreğim

Tiryakinim

Her sokak lambasında

Senin yüzün bilirim

Titriyor ellerim

Tiryakinim

Her günüm

Bir kor gibi yanar geçer

Her anım

Bir yıl gibi uzun sürer, ah

Son bir isteğim senden

Bir daha deneyelim

Bunca yıl sonra yine

Bu istek çok mu söyle?

Çıldırtsan da seninim

Yalvartsan da seninim

Tiryakinim, tiryakinim

Son bir isteğim senden

Bir daha deneyelim

Bunca yıl sonra yine

Bu istek çok mu söyle?

Çıldırtsan da seninim

Yalvartsan da seninim

Tiryakinim, tiryakinim

Kaldırıma uzanmış

Karanlığı beklerim

Bulutlar seni çizmiş

Tiryakinim

Her günüm

Bir kor gibi yanar geçer

Her anım

Bir yıl gibi uzun sürer, ah

Son bir isteğim senden

Bir daha deneyelim

Bunca yıl sonra yine

Bu istek çok mu söyle?

Çıldırtsan da seninim

Yalvartsan da seninim

Tiryakinim, tiryakinim

Son bir isteğim senden

Bir daha deneyelim

Bunca yıl sonra yine

Bu istek çok mu söyle?

Çıldırtsan da seninim

Yalvartsan da seninim

Tiryakinim, tiryakinim