BAYHAN TİRYAKİNİM SÖZLERİ! Tiryakinim şarkı sözleri...
BAYHAN TİRYAKİNİM SÖZLERİ! Tiryakinim şarkı sözleri... Popüler şarkıcı Bayhan'ın sevilen şarkısı 'Tiryakinim'in sözleri merak konusu oldu. Bu şarkı, Bayhan'ın seslendirdiği en popüler parçalardan biri olup, dinleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Son dönemin parlayan şarkılarından biri de Bayhan'ın "Tiryakinim" parçası. Fazla sayıda tıklanan şarkının sözleri ise merak ediliyor. BAYHAN TİRYAKİNİM SÖZLERİ! Tiryakinim şarkı sözleri...
TİRYAKİNİM SÖZLERİ
Sokaklar şahitsiniz
Pişmanım zehir gibi
Yanıyor yüreğim
Tiryakinim
Her sokak lambasında
Senin yüzün bilirim
Titriyor ellerim
Tiryakinim
Her günüm
Bir kor gibi yanar geçer
Her anım
Bir yıl gibi uzun sürer, ah
Son bir isteğim senden
Bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra yine
Bu istek çok mu söyle?
Çıldırtsan da seninim
Yalvartsan da seninim
Tiryakinim, tiryakinim
Son bir isteğim senden
Bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra yine
Bu istek çok mu söyle?
Çıldırtsan da seninim
Yalvartsan da seninim
Tiryakinim, tiryakinim
Kaldırıma uzanmış
Karanlığı beklerim
Bulutlar seni çizmiş
Tiryakinim
Her günüm
Bir kor gibi yanar geçer
Her anım
Bir yıl gibi uzun sürer, ah
Son bir isteğim senden
Bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra yine
Bu istek çok mu söyle?
Çıldırtsan da seninim
Yalvartsan da seninim
Tiryakinim, tiryakinim
Son bir isteğim senden
Bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra yine
Bu istek çok mu söyle?
Çıldırtsan da seninim
Yalvartsan da seninim
Tiryakinim, tiryakinim