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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Kalben'in emniyetteki ifadesinde "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben "İçiciyim ben" diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın gerçekleştirdi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

15 GRAM "SKUNK" ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

"İÇİCİYİM BEN, SATMIYORUM"

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalben'in ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kalben 3.Sayfa Müzik Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

VATANSEVER:

Kalben'in böyle işlerle işi olmaz. Mutlaka bir yanlış anlaşılma vardır. Kalben bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir insandır.

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Mehmet Gümüş:

İçeride içersin vakit var

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Zebra 21:

Bizde inandık

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5
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VEFA:

Kalben doğru söylüyor. 15 gr la satıcı mı olunur. Satışta suç üstü yok, tanık yok, hassas terazi yok. Kalben içicilikten küçük bir ceza alır, yoluna devam eder. KALBENNN...

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Emre Yiğit:

saçma saçma konuşmayın Allah aşkına paraya mı ihtiyacı var satıcılık yapsın. içiyorsa da kendine içiyor kimene. fakat yakalattığı miktar başını yakacak cinste

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hakan er:

Pokk iç

7
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Emin Tas:

Nerde devlet düşmanı var ünlü olmuş ??

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