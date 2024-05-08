Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben "İçiciyim ben" diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın gerçekleştirdi.

15 GRAM "SKUNK" ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"İÇİCİYİM BEN, SATMIYORUM"

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalben'in ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.