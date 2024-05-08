Kalben uyuşturucu mu kullanıyor? Kalben ne zaman gözaltına alındı?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Peki, Kalben neden gözaltına alındı?Kalben nerede yakalandı?

KALBEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

KALBEN NEREDE YAKALANDI?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.