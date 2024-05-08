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Drake kimdir? Ünlü rapçi Drake'in evine silahlı saldırı düzenlendi!

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Drake kimdir? Ünlü rapçi Drake'in evine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Drake'in sağlık durumu gündeme geliyor. Dünyaca ünlü rapçi Drake'in Kanada Toronto'daki malikanesinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Peki, Drake kimdir?

Ünlü rapçi Drake'in Kanada Toronto'daki evinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Drake kimdir, kaç yaşında? Drake'in evi nerede? soruları gündeme geliyor. Saldırıda evin çalışanlarından güvenlik görevlisi vuruldu. Drake kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ÜNLÜ RAPÇI DRAKE'İN EVİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Dünyaca ünlü rapçi Drake'in Kanada Toronto'daki malikanesinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Çok sayıda şüphelinin karıştığı olayda Drake'in evinin önünde bekleyen güvenlik görevlisi vurulurken, rapçinin o sırada evde olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Drake'in olay sırasında evde olup olmadığına dair sorulara cevap verilmedi ancak yetkililerin sanatçının ekibiyle iletişim halinde olduğu ve soruşturmada işbirliği yaptıkları söylendi. Polis saldırının nedenin henüz belirlenmediğini açıkladı. Olay yerinden kaçan çok sayıda şüphelinin olduğu ve polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtildi.

Drake kimdir? Ünlü rapçi Drake'in evine silahlı saldırı düzenlendi!

DRAKE KİMDİR?

Drake, tüm zamanların en çok satış yapansanatçılarından biri olarak tanınıyor. Beş Grammy Ödülü sahibi olan ve "Nice For What" gibi hitlerle tanınan Drake, geçen yıl Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 200 milyondan fazla satan ilk sanatçı olarak ödüllendirilmişti.

Drake ve Kendrick Lamar arasındaki lirik savaş son zamanlarda gündemdeydi; her iki sanatçı da birbirleri hakkında şarkılar yayınladı ve hayranları arasında çevrimiçi tartışmaları alevlendirdi. Lamar'ın temsilcileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar.

Drake kimdir? Ünlü rapçi Drake'in evine silahlı saldırı düzenlendi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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