Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonu sonrası yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL