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Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonu sonrası yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi

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İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kalben Hukuk 3.Sayfa Müzik Haberler

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