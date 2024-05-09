Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi

Eurovison 2024'te İsrail'i temsil eden, Eden Golan "Hurricane" isimli şarkısını seslendirirken Filistin'e Özgürlük sloganları ve yuhalamalarla karşılaştı. Rusya'da doğup büyüyen 20 yaşındaki Golan, geçtiğimiz günlerde ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

ŞARKISININ İSMİ VE SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Malmö şehrinde düzenlenen Eurovision yarışmasında jürilere şarkı söyleyen Golan, Filistin protestosuyla karşı karşıya kaldı. "Hurricane" şarkısından önce kendi yazdığı "October Rain" şarkısını seslendirmek isteyen Golan, yarışma kurallarına takılmıştı. Organizatörler, siyasi tarafsızlık ilkesi nedeniyle bu şarkıyı reddetmişti. İsrailli yarışmacı Eden Golan ise şarkı sözlerini değiştirip şarkının ismini "Hurricane" yapmıştı.

"ATMOSFER KORKUNÇTU; ÇIĞLIKLAR,YUHALAMALAR"

"October Rain" şarkısında yarışmacı Golan, 7 Ekim Hamas saldırılarına gönderme yapması nedeniyle tepki toplamıştı. Yarışmadan menedilmesi istenen Golan, Avrupa Yayın Birliği tarafından yarışmaya kabul edilmişti. Yarışmadan önce Eurovision sırasında ölüm tehditleri aldığını açıklayan Golan, sahnede şarkı söylediği sırada bir protestoyla karşılaştı. İzleyiciler arasından protestoya tanık olan biri, "Arenadaki atmosfer korkunçtu. Sessiz anlarda Filistin'e özgürlük çığlıkları duyuluyordu. Yuhalamalar işitiliyordu" dedi.

YARIŞMA GÖREVLİSİNİN BİR PROTESTOCUYU TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Bir protestocu, "İsrail ön gösteride sahnedeyken, Filistin'e özgürlük diye bağırırken güvenlik beni susturmaya çalıştı ve dışarı atılacağımı ima etti. Avrupa Yayın Birliği soykırımı destekleyebilir, ama barış için sesleri susturamaz!" ifadelerini kullandı. Avrupa Yayın Birliği, bu yılki yarışma öncesinde barışçıl protestolara izin vereceğini belirtmişti. "İfade özgürlüğü ve insanların kendi görüşlerini ifade etme haklarını destekliyoruz. İnsanların seslerini duyurmak ve barışçıl şekilde gösteri yapmak isteyenlerin hakkını savunuyoruz " şeklinde bir açıklama yapmıştı.