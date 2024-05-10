Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024?

Eurovision 2024 yarı final heyecanı sürüyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapıyor. Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024?

EUROVİSİON CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eurovision 2024 yarı final heyecanı sürüyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapıyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö kentinde başladı.

Eurovision'u CANLI izlemek isteyenler Eurovision resmi Youtube kanalından yayını izleyebilirler.

EUROVİSİON KİM KAZANDI?

Eurovision Şarkı Yarışması henüz sona ermedi.