Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

İsveç'in Malmö kentinde önceki gece düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, İsviçre'yi temsilen yarışan Lgbt'li Nemo kazandı. "The Code" adlı şarkıyla LGBT propagandası yapan şarkıcı, yarışma sonrası yaptığı açıklamayla da skandala imza attı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "The Code" adlı şarkıyla yarışan İsviçreli şarkıcı Nemo birinci oldu. Eşcinsel şarkıcının giyimi ve şarkısının sözleri Eurovision'a damga vururken kazandığı birincilik de LGBT'nin tekrar gündem olmasına neden oldu.

"EUROVISION KUPASINI KIRDIM"

Yarışma sonrası konuşan basın mensuplarına konuşan eşcinsel şarkıcı Nemo, kupasını aldıktan kısa bir süre sonra kupayı yanlışlıkla kırdığını anlattı.

LGBT PAÇAVRASINI YARIŞMAYA SOKAMADIĞINA SİTEM ETTİ

LGBT paçavrasını yarışmaya sokamadığına dert yanan Nemo, "Eurovision izin vermediği için kendi bayrağımı gizlice içeri sokmak zorunda kaldım. Umarım başkaları da bunu yapmıştır. Bu açıkça çifte standarttır. Kodu kırdım, kupayı da kırdım. Kupa belki düzeltilebilir ama Eurovision'un da düzeltilemeye ihtiyacı var." diyerek bir skandala imza attı.

LGBT PROPAGANDASI YAPTI

Nemo, "Umarım bu yarışma vaadini yerine getirir ve herkes için barışı savunmaya devam eder." ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki şarkıcı, "Daha fazla şefkate, daha fazla empatiye ihtiyacımız var." diyerek LGBT savunuculuğu yaptı.

NEMO KİMDİR?

Kısa adıyla Nemo olarak bilinen Nemo Mettler, 3 Ağustos 1999'da dünyaya geldi. Berlin'de yaşayan şarkıcı rap müzikle de ilgilenirken ilk uzun çaları 2015 yılında Clownfish ismiyle çıktı.

3 uzun çaları bulunan Nemo farklı müzik yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında da pek çok ödül kazandı. Nemo ayrıca 2022 yılında The Masked Singer İsviçre'nin ikinci sezonuna katılarak beşinci olmuştu.