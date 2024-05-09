Emre Fel, "Senden Güzeli Mi Var" şarkı sözleri nedir?
Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkıs son günlerin en popüler şarkıları arasında yer alıyor. Peki, Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkı sözleri nedir? İşte, Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkı sözleri!
Emre Fel'in sevilen şarkısı Senden Güzeli Mi Var, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Peki, Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkı sözleri nedir?
EMRE FEL, SENDEN GÜZELİ Mİ VAR ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Yollarına gül dizeyim, ver elin', ner'de?
Al canımı, yıllarına sereyim, gitme
Benim gönlüm sendedir, yâr, sendeki bende
Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme
/
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
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Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?
/
Bu yol uzun, ben beklerim günahım neyse
Sen canım' al, ben razıyım bir hazin söze
Senin gönlün bendedir, yâr, bendeki sende
Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme
/
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
/
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?
/
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
/
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var, be güzelim?
/
Senden güzeli mi var?