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Emre Fel, "Senden Güzeli Mi Var" şarkı sözleri nedir?

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Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkıs son günlerin en popüler şarkıları arasında yer alıyor. Peki, Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkı sözleri nedir? İşte, Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkı sözleri!

Emre Fel'in sevilen şarkısı Senden Güzeli Mi Var, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Peki, Emre Fel, Senden Güzeli Mi Var şarkı sözleri nedir?

EMRE FEL, SENDEN GÜZELİ Mİ VAR ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Yollarına gül dizeyim, ver elin', ner'de?

Al canımı, yıllarına sereyim, gitme

Benim gönlüm sendedir, yâr, sendeki bende

Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme

/

Hayran oldun, gülüm

Bu dünya aşka büründü

Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?

/

Ömrüm bir idi, bin oldu

Sevdam coştu, kudurdu

Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?

/

Bu yol uzun, ben beklerim günahım neyse

Sen canım' al, ben razıyım bir hazin söze

Senin gönlün bendedir, yâr, bendeki sende

Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme

/

Hayran oldun, gülüm

Bu dünya aşka büründü

Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?

/

Ömrüm bir idi, bin oldu

Sevdam coştu, kudurdu

Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?

/

Hayran oldun, gülüm

Bu dünya aşka büründü

Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?

/

Ömrüm bir idi, bin oldu

Sevdam coştu, kudurdu

Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var, be güzelim?

/

Senden güzeli mi var?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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