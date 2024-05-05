SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ! #128265 Semicenk yeni şarkısı TEK BAŞIMA sözleri #127925

Şarkıcı, söz, müzik ve düzenlemesini kendi imzasıyla attığı parçasına Emre Alev yönetmenliğinde bir klip çekti. 'Tek Başıma' adlı şarkı, Eva Records etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Bu iş birliğiyle, şarkıcının özgün müzik tarzı ve sanatsal vizyonu dinleyicilerle buluşmuş oldu. SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ! Semicenk yeni şarkısı TEK BAŞIMA sözleri...

SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ

Ben zaten hep tek başımaydım

Yalnızlık deminde sen güller açardın

Bitmezsin dilimde, birkaç kez düştüm de

Söyle, ne zaman ellerini uzattın?

Ben zaten hep tek başımaydım

Yalnızlık deminde sen güller açardın

Bitmezsin dilimde, birkaç kez düştüm de

Söyle, ne zaman ellerini uzattın?

[Bölüm]

Ne de zor gelir anlatmak, tüm bunlara katlanmak

Gözü doymuşa dert olmaz, yanılıp yeni baştan yazmak

"Hayra yorduk" diyelim mi? Sil baştan sevelim mi?

Yine görmezd?n gelelim

Nef?s aldın mı? Bilemedim

"Hayra yorduk" diyelim mi? Sil baştan sevelim mi?

Yine görmezden gelelim

Nefes aldık mı? Bilemedim

Üzerine yıkılır bir bir, geçmişten gelir

Tam karşımda şimdi, kül olmuş hisleri

Gözü görmedi kimseyi

Önemi yok ki bir şeyin, en baştan beri