SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ! #128265 Semicenk yeni şarkısı TEK BAŞIMA sözleri #127925
SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ! Semicenk yeni şarkısı TEK BAŞIMA sözleri Ünlü sanatçı Semicenk, yeni şarkısı 'Tek Başına' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının sözleri dinleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Semicenk'in bu yeni çalışması, onun hayranlarını heyecanlandırdı ve müzik listelerinde hızla yükselişe geçti.
Şarkıcı, söz, müzik ve düzenlemesini kendi imzasıyla attığı parçasına Emre Alev yönetmenliğinde bir klip çekti. 'Tek Başıma' adlı şarkı, Eva Records etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Bu iş birliğiyle, şarkıcının özgün müzik tarzı ve sanatsal vizyonu dinleyicilerle buluşmuş oldu. SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ! Semicenk yeni şarkısı TEK BAŞIMA sözleri...
SEMİCENK TEK BAŞIMA SÖZLERİ
Ben zaten hep tek başımaydım
Yalnızlık deminde sen güller açardın
Bitmezsin dilimde, birkaç kez düştüm de
Söyle, ne zaman ellerini uzattın?
Ben zaten hep tek başımaydım
Yalnızlık deminde sen güller açardın
Bitmezsin dilimde, birkaç kez düştüm de
Söyle, ne zaman ellerini uzattın?
[Bölüm]
Ne de zor gelir anlatmak, tüm bunlara katlanmak
Gözü doymuşa dert olmaz, yanılıp yeni baştan yazmak
"Hayra yorduk" diyelim mi? Sil baştan sevelim mi?
Yine görmezd?n gelelim
Nef?s aldın mı? Bilemedim
"Hayra yorduk" diyelim mi? Sil baştan sevelim mi?
Yine görmezden gelelim
Nefes aldık mı? Bilemedim
Üzerine yıkılır bir bir, geçmişten gelir
Tam karşımda şimdi, kül olmuş hisleri
Gözü görmedi kimseyi
Önemi yok ki bir şeyin, en baştan beri