2024 Eurovision ne zaman? Eurovision yarı final saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Eurovision yarı finali hakkında merak edilenler açıklandı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın yarı finali ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bilgiler paylaşıldı.
2024 Eurovision ne zaman? Eurovision yarı final saat kaçta, hangi kanalda?
2024 EUROVISION NE ZAMAN?
Avrupa Yayın Birliği ve Sveriges Television (SVT) birlikte yürüttüğü organizasyonda yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs'ta, finali ise 11 Mayıs 2024 tarihinde Malmö Arena'da gerçekleştirilecek.
EUROVISION HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yarışma canlı olarak Eurovision'un Youtube kanalından aktarılacak.
EUROVISION'A HANGİ ÜLKELER KATILDI?
Avustralya
Electric Fields / One Milkali (One Blood)
Avusturya
Kaleen / We Will Rave
Azerbaycan
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünl? Apar
Belçika
Mustii / Before the Party's Over
Hırvatistan
Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs
Silia Kapsis / Liar
Çekya
Aiko / Pedestal
Danimarka
SABA / SAND
Estonya
5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya
Windows95man / No Rules!
Fransa
Slimane / Mon amour
Gürcistan
Nutsa Buzaladze / Firefighter
Almanya
ISAAK / Always On The Run
Yunanistan
Marina Satti / ZARI
İzlanda
Hera Björk / Scared of Heights
İrlanda
Bambie Thug / Doomsday Blue
İsrail
Eden Golan / Hurricane
İtalya
Angelina Mango / La noia
Letonya
Dons / Hollow
Litvanya
Silvester Belt / Luktelk
Lüksemburg
TALI / Fighter
Malta
Sarah Bonnici / Loop
Moldova
Natalia Barbu / In The Middle
Hollanda
Joost Klein / Europapa
Norveç
Gåte / Ulveham
Polonya
LUNA / The Tower
Portekiz
Iolanda / Grito
San Marino
MEGARA / 11:11
Sırbistan
TEYA DORA / RAMONDA
Slovenya
Raiven / Veronika
İspanya
Nebulossa / ZORRA
İsveç
Marcus & Martinus / Unforgettable
İsviçre
Nemo / The Code
Ukrayna
Alyona Alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Birleşik Krallık
Olly Alexander / Dizzy