Altın Portakal Film Festivali koronavirüs gölgesinde başladı

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı koronavirüs gölgesinde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin açılışı, koronavirüs nedeniyle açık havada gerçekleşti. Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması'nda gerçekleşen açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Festival İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, jüriler Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral ve çok sayıda yönetmen ve oyuncu katıldı.

Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşen açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından izleyicilerle buluştu. Başkan Böcek'in rahatsızlığı ve koronavirüs salgını nedeniyle festival bu sene az kişinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afiş yüzü Fatma Girik'in 1965 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı Keşanlı Alı Destanı filmi ise açılış filmi olarak gösterildi.'ALTIN PORTAKALIMIZ BOL OLSUN'Festival açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da selamlarını iletmek istiyorum. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu günlerden bahsedilse 'bu dediğin ancak filmlerde olur' dediğimiz şartlar hayatımızın doğal bir parçası olmuş durumda. Böylesine olağanüstü şartlarda tedbirlerle yapılan film festivalimiz bu yıl özel bir misyonla ifa ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Altın Portakal'ın sürekli paydaşıdır. Yedinci sanata kurulan her bir dünyadan hakikate, aşka, rekabete, mücadeleye, geçmişe ve geleceğe yeni kapılar, pencereler, yollar açılıyor. 2021'de salgın etkisinden arınmış bir dünya, bir sinema, bir festivalle buluşmak dileğiyle. Sinema gösterimleri evimiz, Akdeniz kıyılarında, açık havada yıldızların altında, kontrollü normal hayat şartlarında gerçekleştirilecek. Altın portakalınız bol olsun" dedi.'SİNEMA VE SANATIN IŞIĞINI SÖNDÜRMEDİK'Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisinin devam ettiğini belitti. Tuncer, "Başkanımızın hastanede olduğu ve salgının gölgesinde geçirdiğimiz hazırlık süreci tarifi kelimelerle zor bir tecrübeydi. Birlik ve beraberlik içinde her kararı ortak akılla verdik. Bu salgın döneminde halkımıza biraz olsun moral olabilmek ve salgından ağır darbe alan sinema sektörü adına Başkanımız Muhittin Böcek'le birlikte aylar öncesinden başladığımız çalışmalar, hem değerli bilim insanları hem de Türk sinema endüstrisinin temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda festivalimizi gerekli önemleri alarak düzenleme kararı verdik. Bu sene festivalimizde birçok ilkle karşılaşıp, içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle festivalimizin alışılmış düzeninde ve akışında zorunlu değişiklikler yaptık ve bazı geleneklerimize bu yıl ara vermek zorunda kaldık. Yaşanan tüm zorluklara rağmen sinemanın ve sanatın ışığını söndürmedik. Çünkü biz karanlıkların o ışıkla aydınlanacağına ve o ışıkla birleştireceğine yürekten inanıyoruz. Antalya'yı kültür ve sanatın başkenti yapmayı amaç edinen anlayışla özüne döndürdüğümüz festivalin 57'nci yılını karşılamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.'PANDEMİ KOŞULLARI İÇİNDE İSTEDİĞİMİZ ÇOŞKUYLA YAPAMIYORUZ'Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bütün dünyanın bildiği, 57'ncisini düzenlediğimiz Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeyiz. Tabi ki pandemi koşulları içinde ne yazık ki istediğimiz coşkunlukta yapamıyoruz. Ama sağlık olsun diyoruz. Sağlık olduktan sonra inşallah daha güzellerini önümüzdeki yıllarda yaparız. Bu bir marka Türk sinemasına büyük katkı sağlayan 57'ncisi düzenlenen bu festivalin, bu güzel etkinliğin bu Altın Portakalımızın Antalya'mıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar çıkacak. Biz her şeye rağmen özellikle Büyükşehir ekibimiz bu organizasyonu yapmak istedik. Çünkü bu bir geleneksel organizasyon, kesintiye uğramasın, günün koşullarına uygun olarak pandemiye uygun olarak arkadaşlarımız bütün organizasyonu ayarladı. Herkese teşekkür ediyorum. 57'ncisi düzenlenen festival etkinliğimize hoşgeldiniz. Daha nice 57'nci yıllara" dedi.'HASSAS BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ FESTİVAL'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, "Antalya Film Festivali'nin 57'ncisi hala yapılıyor olması, bunun sınırlarının zorlanması Covid-19 ile ilgili ümit veren bir gelişme, cesaret veren bir gelişme. Bu yüzden Antalya Büyükşehir Belediyesi ve festival yöneticilerini kutluyorum. Jüri üyesi olarak yer aldık, bu da bizi gururlandırdı. Bugün başladık filmleri seyretmeye, biliyorsunuz burada ilk kez seyredilen filmleri yer verme özelliği olan bir festival. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Umarım her şey yolunda gider. Salgın koşullarına da önem gösteriliyor. Hassas bir şekilde hazırlanılmış bir festival. İnşallah ödül töreninde de birlikte oluruz. Henüz iki film seyrettik, Türkiye'de ilk gösterimde olan filmlere, çok kıymetli. Her jürinin arayıp da bulamadığı bir seçki" diye konuştu.'JÜRİ OLMAK ONUR VERİCİ'

Festival jürisinde yer alan Gülse Birsel, koronavirüs önlemlerinin muhteşem olduğunu ve kendini güvende hissettiğini söyledi. Birsel, "Jüri üyesi olmak çok onur verici, birçok açıdan keyifli. Meslekten biri olarak bu kadar yarışma ve rekabet ortamında stres yaşamamak, rahat rahat film seyretmek keyifli, şahane jüri üyeleri var, onların arasında olmak çok keyifli. Bir de biliyorsunuz festival filmleri salon bulamıyor, o filmleri seyretmek için tek imkan jüri üyesi olmak. O açıdan da çok memnunum, şahane filmler seyrediyoruz, bugün başladık, bütün hafta sinema haftası olacak bizim için. Sinema salonu mesajım anlaşıldı mı, keşke daha çok sinema salonu olsa da bu filmleri seyredebilsek. Çünkü bütün festivallerde kazanan filmleri bile ben yakalayamıyorum. Çok az salon var. Bütün sinemaları seyretmek isteyen varsa jüri üyesi olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN