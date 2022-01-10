Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinin kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde Maden Teknik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın aramak için etüd çalışması yapıldığı iddiası yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Meydanda toplanıp, çalışmanın yapıldığı alana yürüyen kalabalık, jandarma barikatını aşıp, bir traktör kepçenin lastiklerini kesti. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının yaşanan arbede sırasında üniformaları yırtıldı.

Germencik'e 49 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde, iddiaya göre 13 gün önce Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın araması yapılması için etüd sondaj çalışmalarına başlandı. Yöre halkı ve çevreciler, bölgede siyanürle altın çıkarılacak olmasının doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgede 3 gündür eylem yapan yöre halkı ve çevrecilerin sayısı her geçen gün daha da arttı. Eyleme, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, Aydın Çevre ve Doğa Derneği (AYÇED) Başkanı Mehmet Vergili de destek verdi.

Köylüler ve çevreciler, MTA tarafından etüd çalışmasının yapılmadığını gözlemledikten sonra jandarma eşliğinde mahalleye döndü.