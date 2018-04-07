Son Dakika! Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 6 Ölü, 30 Yaralı

Westfälischen Nachrichten gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Polis olayla ilgili büyük bir operasyon başlattı.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.

ZABLI KENDİNİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Spiegel dergisi, zanlının kendisini öldürdüğün iddia etti. Bu iddia henüz doğrulanmadı. Polis, Twitter üzerinden çevredeki kişilere olay mahalinden kaçınma çağrısı yaptı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2016'nın son günlerinde DEAŞ'lı teröristlerinin kullandığı bir TIR Noel panayırına saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi ölmüştü.