ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI

* Almanya'ya götürme vaadiyle kandırıp Arnavutköy'de işkence ettiler.

* 1 hafta boyunca işkence gören 4 Filistinli balkondan atlayarak kurtuldu.

Haber - Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, - ALMANYA vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, rehin tutuldukları 2. kattaki evin balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı. Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hareket edemeyen 2 kişinin yardımına çevredekiler koştu. 2 Filistinli hastaneye kaldırılırken, polis Filistinlileri rehin tuttukları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Almanya'ya götürme vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. 1 hafta boyunca Arnavutköy'de bir evde rehin tutulan ve işkenceye maruz bırakılan Filistin uyruklu 4 kişi, rehin tutuldukları evin balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı. Balkondan atlayan Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, diğer 2 kişi ise kırılan bacakları nedeniyle sokakta yaralı halde vatandaşlardan yardım istedi. Yerde yatan yaralı Filistinlileri gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralı 2 Filistinlinin bacaklarında ve bellerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin tutan Suriye uyruklu 4 kişi ise otomobilleriyle olay yerinden kaçtılar.

1 HAFTALIK ESARETTEN FİLM GİBİ KAÇIŞ

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

KAÇAN REHİNELERDEN 2'SİNDEN HABER ALINAMIYOR

"SİLAH DAYADIKLARI İÇİN BALKONDAN ATLAMIŞLAR"

EV SAHİBİ: HİÇ ŞÜPHELENMEDİK

Olay sonrası kaçan ve aralarından birisinin de kendi kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi Nevruz Tazegül ise, "Sabah erken saatlerinde ben büfede oturuyordum ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu, ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar. Benim evimde 2 senedir oturuyordu ve asla bir sıkıntı olmadı ama yaralıların durumları iyi değildi. Ben bir şeyden şüphelenmedim. Her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler, dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış. 4 kişilermiş, biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün - Son Dakika Haberleri

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