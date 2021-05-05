Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili
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Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili

Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR - Haberler | Güncel

ÜLKELERİNDEN karavanla tura çıkan ve Türkiye'de gezerken yolda tanışan Alman 3 aile, Antalya'nın Demre ilçesine gelerek kamp kurdu.

ÜLKELERİNDEN karavanla tura çıkan ve Türkiye'de gezerken yolda tanışan Alman 3 aile, Antalya'nın Demre ilçesine gelerek kamp kurdu. Bir süre Demre'de kalacak aileler, 3 aylık vizeleri dolana kadar da Türkiye'nin güzelliklerini görecek.

Bilgisayar uzmanı Christoph Scheyer (40), eşi Claudia (38), çocukları Samuel (13), Phillip (11) ve Emma (7) ile 7 ay önce Almanya'nın Stuttgart şehrinden karavanla yola çıktı. Christoph Scheyer, öncesinde de kentteki evini satıp, çocuklarının okulunu ise 1 yıllığına dondurdu. Yolculukları boyunca Avusturya, İtalya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı geçen Scheyer ailesi, 3 hafta önce Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye turlarında İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli ve Burdur'u gezen Scheyer ailesi, yolda kendileri gibi karavan tatiline çıkan, Almanya'nın Mannheim kentinden Sven Baginski- Monique Wiillems çifti ve Heidelberg şehrinden mimar Groger Wesel, 2 çocuğu ve eşi ile tanıştı. Scheyer ailesi, diğer ailelerle birlikte Antalya'nın Demre ilçesine gelerek, Sülüklü Plajı'nda kamp kurdu. Bir süre burada kalacak olan 3 aile, Türkiye'de ise 3 aylık vizeleri dolana kadar gezecek.'30 YIL SONRA İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELİYORUZ'Christoph Scheyer, "Şu anda bir planımız yok. Buradan Kaş'a ve Patara'ya gideceğiz. Konya, Kapadokya, Mardin'i gezmek istiyoruz. 3 ay vizemiz var, uzatabilirsek Karadeniz kıyılarını gezerek, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya'yı gezmek istiyoruz. Eşim ve ben çocukluğumuzda ayrı ayrı ailelerimizle Türkiye'ye gelmiştik. 30 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu zaten biliyorduk. Bu tatilde Türk insanını, Türk kültürünü tanıyoruz. Türkiye'nin tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini geziyoruz. Türk insanı çok misafirperver, çok nazik. Size karşılık beklemeden bir şeyler ikram ediyorlar. Çok sayıda insan Almanca ve İngilizce biliyor. Anlaşma sorunu yok. İklim gezmek için mükemmel. Son günlerde her yer boş olunca kendimizi dinlendiriyoruz. Ancak bu kadar tenhalık ve sessizlik insana bir tuhaf geliyor. Türkiye çok güvenli bir ülke. Hiçbir korkumuz yok" dedi.Türk insanının en büyük eksiğinin, çöpleri rastgele atması olduğunu belirten Scheyer, "Bakın, bu sahilde çok sayıda çöp kutusu var; ama insanlar çöplerini rastgele atmış. Bu çok kötü bir durum. Bu sorumsuzluğun cezasını gelecek kuşaklar çekecek. Bunu yapmayın lütfen. Biz hep dışarıdayız. Sadece alışveriş yaparken önlemlerimizi alıyoruz. Tam kapanma sürecinde biz yabancılara ayrıcalık tanınmış. Bu güzel deniz sadece bize kalmış" diye konuştu.

Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili
Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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