Allianz İzmir Kampüs Açılış Töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz sene 1,5 milyon olarak sağladığımız ek istihdamın, bu sene yatırım ortamını iyileştirme ve yeni teşvik paketlerimizle inşallah daha yukarı seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Hükümet olarak bu yönde kararlı, tutarlı, istikrarlı politikalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Gaziemir ilçesinde Allianz İzmir Kampüsü açılışında yaptığı konuşmada, Bakan olduktan sonra İzmir'e ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, bunun da istihdam sağlayan bir açılışla olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren Allianz ailesinin, Türkiye'nin kalkınma ve dönüşüm sürecine paralel şekilde büyümesini temenni eden Sarıeroğlu, kampüsün, "çalışan dostu" şeklinde dizayn edilmiş olmasından ayrıca mutlu olduğunu vurguladı.

Sarıeroğlu, birçok iş yerinin çalışanlar açısından bu şartlara kavuşmasını diledi, kampüste İŞKUR tarafından uygulanan iş başı eğitim programının hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni teşvik paketleri

Bakan Sarıeroğlu, 2002'den itibaren İzmir'de 414 bin kişinin İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini dile getirerek, "Bu rakam 2002 yılında 3 bin 131 kişiyle sınırlıyken 2017'ye ulaştığımızda 27 kat artarak 81 bin kişiye bir yılda ulaşmış olmasında aslında ortaya koyduğumuz teşvik paketleri, istihdamla ilgili uygulamalar ve İzmir'e vermiş olduğumuz yatırımlar bağlamında katkı sağladı." diye konuştu.

Sarıeroğlu, istihdamın birinci öncelik ve gündem maddeleri olduğuna işaret etti.

Arka arkaya çok güçlü teşvik paketlerini uygulamaya koyduklarını anlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Kadınları, gençleri ve engellileri önceleyen ve onların çalışma hayatının öznesi haline gelmelerini sağlayıcı çok güçlü politikalarımızı devreye aldık. Geçtiğimiz sene 1,5 milyon olarak sağladığımız ek istihdamın, bu sene yatırım ortamını iyileştirme ve yeni teşvik paketlerimizle inşallah daha yukarı seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Hükümet olarak bu yönde kararlı, tutarlı, istikrarlı politikalarımızı devam ettireceğiz."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Allianz tarafından kente yapılan yatırımdan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Başbakan Binali Yıldırım'a da İzmir'e olan ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui ise katılımcılara, kendileri için çok anlamlı günde yanlarında oldukları için teşekkür ederek, 2 yıl önce İzmir'e taşınma kararı aldıklarını vurguladı.

İzmir'de olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Coqui "1100 kapasiteli operasyon merkezimizi muazzam bir şehre taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'e taşıma kararımızı büyüme öngörüleri, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik yaklaşımları doğrultusunda yaklaşık 2 yıl önce aldık. Neden İzmir? Çünkü metropol olması, kaliteyi yansıtacak potansiyeli ve sanayisi ile hem yerel he ulusal yatırımcı için cazip bir şehir." dedi.

"Türkiye'nin büyümesini destekliyoruz"

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Oliver Baete de kampüsün, Allianz'ın Türkiye'de uzun yıllar faaliyet göstereceğinin bir niyeti olduğunu aktararak, "Büyük yatırım yaptığımız bu ülkenin ekonomisinin sürekli büyümesini destekliyoruz. Allianz grubu, dünyada 70'ten fazla ülkede 140 bin Allianz çalışanıyla 86 milyondan fazla müşteriye mükemmel hizmet sunuyor." ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Allianz ailesinin İzmir'i seçmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Kampüs

Gaziemir ilçesinde kurulan Allianz Kampüs için 27 milyon avroluk yatırım gerçekleşti. Bin 100 kişilik çalışma alanına sahip olan Allianz Kampüs'e şu ana kadar 413 kişi işe alındı. 17 dönümlük arazi üzerine kurulan kampüs, üstün teknolojik altyapı ve donanım özellikleriyle yeni nesil bir akıllı bina olma niteliği taşıyor.