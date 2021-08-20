Alişan: Bu fotoğrafı çektiğimizde kaderin bize ne yazdığından habersizdik
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Alişan: Bu fotoğrafı çektiğimizde kaderin bize ne yazdığından habersizdik

Alişan: Bu fotoğrafı çektiğimizde kaderin bize ne yazdığından habersizdik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, altına bu notu düştü: GERİSİ BOŞ DÜNYA BOŞBu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk... Kaderin bize ne yazdığından habersizdik.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, altına bu notu düştü:

GERİSİ BOŞ DÜNYA BOŞ

Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk... Kaderin bize ne yazdığından habersizdik...Tatil planlarımız vardı, alınmış işler vardı, programlar vardı, gelecekle ilgili planlarımız vardı... Ama hiçbiri olmadı... Olamadı…Diyeceğim o ki,tabi ki plansız programsız yaşanmaz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz...Ama sizin için plan yapan bir de Yaradan var, onu hiç aklınızdan çıkarmayın... Bugüne kadar kardeşim için dua eden, başsağlığı dileyen herkese buradan teşekkür ederim... Allah'ımdan Bu kovid belasının hayatımızdan bir an önce çıkmasını diliyorum... Kimse annesiz, babasız, evlatsız, kardeşsiz kalmasın inşallah... Kaybettiğimiz bütün hastalarımıza Allah'tan rahmet, şu anda hastanelerde bu beladan kurtulmak için şifa bekleyen herkese de acil şifalar diliyorum... Birisine dua edecekseniz lütfen sağlığı için dua edin...Gerisi boş, dünya boş..

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " 

Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak.  Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

 

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Kaynak: Hürriyet

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Alişan: Bu fotoğrafı çektiğimizde kaderin bize ne yazdığından habersizdik - Haberler Magazin
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