Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu - Haberler Magazin
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Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının "Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" diyerek isim vermeden ünlü bir erkeğin eşinin aldattığı ileri sürdü. Bu iddianın ardından Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay Twitter'da gündem oldu.

Yıllardır ekranlarda magazin programı sunan 2. Sayfa'nın sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı Erdoğan, Instagram hesabından yakınlarda evlilik yıldönümünü kutlayacak olan bir çiftin ihanet yüzünden sarsıldığını ileri sürdü. Sunucuların isim vermeden bahsettiği kişinin Ali Atay olduğu iddia edildi.

2. Sayfa'nın paylaşımında "Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef" denildi.

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Bu paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından söz konusu kişinin meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay olduğu ileri sürüldü. Atay kısa sürede Twitter'da trend olurken birçok sosyal medya kullanıcısı "Çıkan bu haberlere kesinlikle inanmıyorum" yorumunu yaptı.

2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Hazal Kaya ise dün akşam Instagram hesabından düğününden bir kareyi paylaşarak "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" notunu düştü.

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Hakkındaki ihanet iddiasıyla ilgili bir açıklama yapmayan Ali Atay ise Twitter hesabından eşinin rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin fragmanını paylaşarak "Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum" dedi.

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hazal Kaya, Instagram, Ali Atay, Twitter, Magazin, Haber

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