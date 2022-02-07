Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

Yıllardır ekranlarda magazin programı sunan 2. Sayfa'nın sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı Erdoğan, Instagram hesabından yakınlarda evlilik yıldönümünü kutlayacak olan bir çiftin ihanet yüzünden sarsıldığını ileri sürdü. Sunucuların isim vermeden bahsettiği kişinin Ali Atay olduğu iddia edildi.

"ZAVALLI KIZ KOCASININ GİZLİ ÇAPKIN OLDUĞUNU NEREDEN BİLSİN"

2. Sayfa'nın paylaşımında "Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef" denildi.

ALİ ATAY TWITTER'DA TREND OLDU

Bu paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından söz konusu kişinin meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay olduğu ileri sürüldü. Atay kısa sürede Twitter'da trend olurken birçok sosyal medya kullanıcısı "Çıkan bu haberlere kesinlikle inanmıyorum" yorumunu yaptı.

HAZAL KAYA, ROMANTİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Hazal Kaya ise dün akşam Instagram hesabından düğününden bir kareyi paylaşarak "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" notunu düştü.

ALİ ATAY, EŞİNİ TEBRİK ETTİ

Hakkındaki ihanet iddiasıyla ilgili bir açıklama yapmayan Ali Atay ise Twitter hesabından eşinin rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin fragmanını paylaşarak "Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum" dedi.