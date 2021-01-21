Algı Eke kimdir, kaç yaşında? Algı Eke'nin rol aldığı diziler, filmler neler? Algı Eke evli mi?

Pek çok dizide rol alan Algı Eke, son olarak Nasipse Olur filminde rol aldı. Özel hayatına dair yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Algı Eke hakkında Algı Eke kimdir, Algı Eke evli mi, Algı Eke'nin eşi kimdir gibi soruların cevapları merak edildi. Tiyatro oyunlarından sinema filmlerine kadar pek çok projede yer alan algı Eke'nin biyografisi..

Pekçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu reklam filmi ve sinema filminde rol alan başarılı oyuncu Algı Eke bir YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası gündeme geldi. Magazin gündeminde merak konusu olun "Algı Eke kimdir, kaç yaşında, nereli? Algı Eke oynadığı dizi ve filmleri neler?" sorularına cevap olarak tüm detayları bu haberimizde yer verdik.

ALGI EKE KİMDİR?

Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada dramaturji okumuştur. Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır.

Ardından sırasıyla Dürüye'nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı ve Annem Uyurken dizilerinde oynamıştır. Ayrıca Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir.

Günümüzde Galip Derviş dizisinde Hülya Uçar karakterini oynamıştır. Ayrıca oyuncu Celil Nalçakan ile birlikte netd.com adlı sitede Şişenin Dibi adlı bir program yapmış, ancak 2 Ağustos 2013 tarihinde program bitmiştir. 6 Haziran 2016 tarihinde Hayat Sevince Güzel dizisinde Zarife rolünü üstlenmiştir.

ALGI EKE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

Algı Eke, Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır. Dürüye'nin Güğümleri adlı dizi de gösterdiği performansı ile ekranların sevilen yüzü olmayı başarmıştı. Algı Eke, Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir.

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

ALGI EKE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2008 – Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar )

2010 – Dürüye'nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012 – Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014 – Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Berna)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017 – İsimsizler (Dr. Elif Toprak)

2020 – Hizmetçiler (Atiye)

ALGI EKE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Algı Eke 2017 yılında İnan Ulaş Torun ile evlendi ancak 2019 yılında evlilikleri sonlandı.

İnan Ulaş Torun, Türk oyuncu. Sinema ve TV dizilerinde oynamaktadır. 2005 yılında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanınmıştır. Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynamıştır.