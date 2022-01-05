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Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki, sağ gösterip sol vurdu. İşte Tilki'nin yeni sevgilisi...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki (21) ve ' Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın (23) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi, 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor. Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu.

İkili, aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi'den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti.

Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı!

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