Aleyna Çakır cinayetinde neler oldu? Müge Anlı Aleyna Çakır raporu detayları: Aleyna Çakır neden, nasıl öldü?

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, 3 Haziran günü Ankara'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti sorusu akıllara geldi. Peki, Aleyna Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Çakır'ın vefatına dair merak edilen sorular ve cevaplar...

Asıl adı Sema Esen olan genç kızın, 3 Haziran'da Ankara'daki evinde, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından cansız bedeni bulunmuştu. Çakır'ın kesin ölüm nedeni için otopsi yapıldı ve savcılık konu hakkında açıklamada bulundu. Öncesinde Ümitcan Uygun'un, kız arkadaşı Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medayada paylaşılmıştı.

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

Sema Esen adına sahip olan genç kız, 1999 yılında doğdu. Aleyna Çakır adıyla anılıyordu. Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Çakır, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini bulan ise erkek arkadaşı Ümitcan Uygun olmuştu. Ardından 17 Nisan günü bayıltana kadar şiddet uyguladığı görüntüleri gündem olmuştu.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ NEDİR?

Çakır, 3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunmuştu. Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözlatına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın gizemli öllümü sonrası ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay tüm detayları ile ele alındı. Fakat Uygun'un annesi Gülay Uygun'un 20 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine gözler Müge anlıya çevrilmişti. Anlı, bir süre Aleyna Çakır olayını işlemeyeceğini belirtti.

ALEYNA ÇAKIR DOSYASI KAPANDI MI?

Müge Anlı'nın konuyu bir süre erteleme kararı sonrası, ''Aleyna Çakır dosyası kapandı mı?'' sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Anlı konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Dün gördüm çok üzüldüm 'Müge Anlı korktu mu, çekindi mi?' diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki. Herkes konuştu zaten. Kamuoyunda bununla ilgili poliste ve savcıda bir kanaat oluştu bence.Gecenin 12'sinden sonrası yok, biz yayınladık. Ben adalete güveniyorum. Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz. "ifadelerini kullandı.

ALEYNA ÇAKIR RAPORU DETAYLARI

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ASILMA DIŞINDA ÖLDÜRÜCÜ BULGULARA RASTLANMADI

Esen'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda Esen'in otopsisinde dış muayenesinde asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi. Bu konular dikkate alındığında Esen'in ası dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi.

"OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ"

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Otopsisinde alınan doku örneklerinin Kimya ihtisas Dairesinde yapılan tetkikinde tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan toksit maddelerin bulunmadığı bildirildiğine göre; kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı mütalaa olunur. Otopsisinde kişinin boyun bölgesinde telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiğine göre ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu, adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopside bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem, telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

KENDİSİNİ Mİ ASTI, BAŞKA BİRİ TARAFINDAN MI ASILDI?

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Aleyna'nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Aleyna'nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir. Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır. Yine Aleyna'nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR'nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y STR'nin şüpheli Ümit U'ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir" ifadelerini kullandı.