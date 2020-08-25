Alexei Navalni: Kremlin Putin'e yapılan "zehirleme" suçlamasını reddetti Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni'nin zehirlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını ve bu sebeple soruşturma yürütmeye gerek olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni'nin zehirlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını ve bu sebeple soruşturma yürütmeye gerek olmadığını söyledi. Navalni'yi Berlin'de tedavi eden doktorlar, muhalif liderin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu açıklamıştı.

Dmitri Peskov, suçlamaların yanlış olduğunu ve ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Navalni'nin tedavi gördüğü Almanya'daki Charite Hastanesi doktorları, Navalni'nin zehirlenmiş olabileceğine dair bulgular olduğunu söylemişti. Peskov, bu açıklamaları ise "neden bu fikre hızlıca vardıklarını" sorgulayarak eleştirdi.

Navalni, geçen hafta Perşembe günü Tomsk'tan Moskova'ya dönerken uçakta hastalanmıştı.

Putin'e muhalif olan Navalni'nin destekçileri, Tomsk'taki havalimanında içtiği çaya zehir karıştırıldığını iddia ediyor.

Navalni'nin hastalanması üzerine uçuş Omsk'a yönlendirildi, burada 3 gün tedavi gördükten sonra Berlin'e gönderildi.

Berlin'deki doktorları Navalni'nin durumunun kritik olduğunu ancak hayati tehlikesinin olmadığını söylüyor.

Rusya'da uzun yıllardır yolsuzluklara karşı mücadele eden ve kamuoyu oluşturmaya çalışan 44 yaşındaki Alexei Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhalifleri arasında.

Putin'in partisini 'Sahtekarlar ve hırsızlar' olarak niteleyen Navalni, Putin'in yıllar içerisinde kurduğu sistemin 'Rusya'nın kanını emdiğini' söylüyor ve ülkenin adeta bir feodal düzenle yönetildiğini savunuyor.

Navalni, yıllar içerisinde Putin'e karşı birçok toplumsal harekete öncülük yapmış bir isim. Düzenlediği protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı.

Daha önce de adı sıkça duyulan muhalif isimlere, politikacı, istihbarat servisi çalışanı ve gazetecilere yönelik benzer saldırılar olmuştu. Kremlin, bunlarda bir dahli olduğuna yönelik suçlamaları reddetmişti.

Kremlin ne diyor?

Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Navalni'yi zehirlediğine yönelik iddialar için şunları söyledi:

"Böyle suçlamaları ciddiye alamayız. Bunlar kesinlikle doğru olamaz. Bunlar daha çok 'boş sesler' bu sebeple ciddiye almaya yanaşmıyoruz."

Bu açıklamaya yanıt, Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh'ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yarmysh, "Suçun doğru dürüst bir şekilde incelenmeyeceği ve suçlunun bulunmayacağı ortada. Ancak hepimiz suçlunun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus ve Alman doktorlarının teşhisinin aynı olduğunu ancak çıkarılan sonucun birbirinden farklı olduğunu söyledi:

"Alman meslektaşlarımız neden bu kadar acele ediyor, anlamıyoruz. Henüz madde tespit edilmiş değil."

Pazartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere de, Rusya'ya zehirleme iddiaları karşısında detaylı bir soruşturma yürütmesi çağrısı yaptı.

Peskov ise, Navalni'nin zehirlendiğinin kanıtlanması halinde soruşturma açılabileceğini belirtti.

Navalni'nin durumu nasıl?

Alexei Navalni yoğun bakımda ve uyutulmaya devam ediyor.

Charite Hastanesi, klinik bulguların bir zehirlenme vakasını işaret ettiğini duyurdu. Ancak zehirlenmeye yol açan madde henüz tanımlanmadı. Ancak tahmin edilen madde, kritik bir enzimin çalışmasını engelliyor. Bu da nefes almaya yardımcı olan kaslarda spazma neden oluyor.

Navalni'yi tedavi etmek için atropin isimli ilaç kullanılıyor. Kremlin, Rusya'daki doktorların da atropin kullandığını ancak zehirlenmeye dair bir bulguya ulaşmadıklarını savunuyor.

Navalni'nin eşi Yulia ise, Rusya'daki doktorların Navalni'nin Almanya'ya gidişini geciktirmesinin sebebinin, zehirlenmeye dair tüm bulguların kaybolması için zaman kazanmak olduğunu düşünüyor.

Putin'in diğer muhaliflerine ne oldu?

Siyasetçi Boris Nemtsov ve gazeteci Anna Politkovskaya, vurularak öldürüldü.

İstihbarat elemanı Alexander Litvinenko, 2006'da İngiltere'deyken çayına karıştırılan radyoaktif polonyum-210'la zehirlenerek öldü.

Gazeteci ve muhalif aktivist Vladimir Kara-Murza da Rus istihbaratı tarafından iki kez zehirlendiğini savunuyor. 2015'te böbrekleri iflas eden Kara-Murza ölümden dönmüş, iki yıl sonra bir kez daha komaya girmişti.

Kremlin'i eleştiren bir diğer kişi, Pyotr Verzilov, bir duruşma sırasında fenalaşarak, görme ve konuşma yetilerini kaybetmişti. 2018'deki olayın ardından Verzilov, kendisini Rus istihbaratının zehirlediğini savunmuştu.

Aynı yıl çifte Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı da, İngiltere'nin Salisbury şehrinde Novichok isimli bir sinir gazıyla zehirlendi. İngiltere, Rusya'nın GRU isimli askeri istihbarat servisinin bu saldırının arkasında olduğuna inanıyor. Bu durum iki ülke arasında gerilime de neden oldu. Kremlin ise tüm iddiaları reddediyor.